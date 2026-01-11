信号部分
Setelancuan

Muhammad Ali S E
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
DanaGlobal-Server
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5
盈利交易:
5 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
5.23 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
9.16 USD (915 pips)
毛利亏损:
-0.75 USD
最大连续赢利:
5 (9.16 USD)
最大连续盈利:
9.16 USD (5)
夏普比率:
1.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 小时
采收率:
56.07
长期交易:
4 (80.00%)
短期交易:
1 (20.00%)
利润因子:
12.21
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
1.83 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
20.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.15 USD
最大值:
0.15 USD (1.50%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETCUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETCUSD 1
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETCUSD 142
XAUUSD 773
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.23 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +9.16 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DanaGlobal-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.11 01:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.01.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.11 00:44 2026.01.11 00:44:58  

Wellcome Setelan Cuan Signal Trader Copy

