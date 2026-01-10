信号部分
信号 / MetaTrader 5 / FIREBLOOD EA
Edirin Meshu

FIREBLOOD EA

Edirin Meshu
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
34
盈利交易:
13 (38.23%)
亏损交易:
21 (61.76%)
最好交易:
24.24 USD
最差交易:
-13.96 USD
毛利:
77.35 USD (48 832 pips)
毛利亏损:
-88.61 USD (77 172 pips)
最大连续赢利:
4 (42.73 USD)
最大连续盈利:
42.73 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
-0.22
长期交易:
31 (91.18%)
短期交易:
3 (8.82%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.33 USD
平均利润:
5.95 USD
平均损失:
-4.22 USD
最大连续失误:
11 (-41.67 USD)
最大连续亏损:
-41.67 USD (11)
每月增长:
-9.68%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
40.03 USD
最大值:
50.72 USD (82.85%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.24 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +42.73 USD
最大连续亏损: -41.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Live demonstration of Fireblood Ultimate Multi-Symbol Scalper v2.6.8 – institutional-grade, correlation-aware scalper focused on XAUUSD\

Key highlights:

  • Conservative risk (0.8–1.0% per trade)
  • Trailing stop, breakeven & partial closes enabled
  • Weekly session health system (GREEN/AMBER/RED) – very strict drawdown control
  • Prop-firm friendly settings (daily DD & profit limits active)
  • Max 2–3 positions per symbol, max 10–12 trades/day
  • Low spread ECN broker, VPS 24/5

Goal: Steady growth with maximum discipline – no revenge, no overtrading. Perfect preview before buying the full EA on MQL5 Market.

Risk note: Trading involves risk. Past/demo performance is not a guarantee of future results.

Join the winners. Stack smart. What color is your Bugatti gonna be? 💰🔥


没有评论
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册