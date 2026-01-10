- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
13 (38.23%)
亏损交易:
21 (61.76%)
最好交易:
24.24 USD
最差交易:
-13.96 USD
毛利:
77.35 USD (48 832 pips)
毛利亏损:
-88.61 USD (77 172 pips)
最大连续赢利:
4 (42.73 USD)
最大连续盈利:
42.73 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
-0.22
长期交易:
31 (91.18%)
短期交易:
3 (8.82%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.33 USD
平均利润:
5.95 USD
平均损失:
-4.22 USD
最大连续失误:
11 (-41.67 USD)
最大连续亏损:
-41.67 USD (11)
每月增长:
-9.68%
算法交易:
8%
结余跌幅:
绝对:
40.03 USD
最大值:
50.72 USD (82.85%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.24 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +42.73 USD
最大连续亏损: -41.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Live demonstration of Fireblood Ultimate Multi-Symbol Scalper v2.6.8 – institutional-grade, correlation-aware scalper focused on XAUUSD\
Key highlights:
- Conservative risk (0.8–1.0% per trade)
- Trailing stop, breakeven & partial closes enabled
- Weekly session health system (GREEN/AMBER/RED) – very strict drawdown control
- Prop-firm friendly settings (daily DD & profit limits active)
- Max 2–3 positions per symbol, max 10–12 trades/day
- Low spread ECN broker, VPS 24/5
Goal: Steady growth with maximum discipline – no revenge, no overtrading. Perfect preview before buying the full EA on MQL5 Market.
Risk note: Trading involves risk. Past/demo performance is not a guarantee of future results.
Join the winners. Stack smart. What color is your Bugatti gonna be? 💰🔥
