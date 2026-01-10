信号部分
信号 / MetaTrader 5 / HELLO 2026
Van Han Ngo

HELLO 2026

Van Han Ngo
0条评论
2
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
103
盈利交易:
83 (80.58%)
亏损交易:
20 (19.42%)
最好交易:
27.89 USD
最差交易:
-24.95 USD
毛利:
353.21 USD (445 411 pips)
毛利亏损:
-149.96 USD (97 152 pips)
最大连续赢利:
20 (67.56 USD)
最大连续盈利:
85.78 USD (6)
夏普比率:
0.24
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
100
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
2.64
长期交易:
83 (80.58%)
短期交易:
20 (19.42%)
利润因子:
2.36
预期回报:
1.97 USD
平均利润:
4.26 USD
平均损失:
-7.50 USD
最大连续失误:
4 (-65.06 USD)
最大连续亏损:
-65.06 USD (4)
每月增长:
992.92%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
4.22 USD
最大值:
77.05 USD (62.64%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 97
BTCUSDm 5
GBPUSDm 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 185
BTCUSDm 19
GBPUSDm 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 161K
BTCUSDm 188K
GBPUSDm -24
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.89 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +67.56 USD
最大连续亏损: -65.06 USD

Hello 2026
没有评论
2026.01.10 15:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 15:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
