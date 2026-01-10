- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
72
盈利交易:
23 (31.94%)
亏损交易:
49 (68.06%)
最好交易:
8.90 USD
最差交易:
-19.61 USD
毛利:
122.77 USD (118 997 pips)
毛利亏损:
-322.06 USD (262 443 pips)
最大连续赢利:
15 (68.42 USD)
最大连续盈利:
68.42 USD (15)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
115 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.99
长期交易:
26 (36.11%)
短期交易:
46 (63.89%)
利润因子:
0.38
预期回报:
-2.77 USD
平均利润:
5.34 USD
平均损失:
-6.57 USD
最大连续失误:
27 (-173.97 USD)
最大连续亏损:
-173.97 USD (27)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
199.29 USD
最大值:
200.97 USD (159.53%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|T100.ifx_m
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|T100.ifx_m
|-199
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|T100.ifx_m
|-143K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.90 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 27
最大连续盈利: +68.42 USD
最大连续亏损: -173.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IFXBrokers-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论