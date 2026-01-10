信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Test3
Chupu Lin

Test3

Chupu Lin
0条评论
36
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
122
盈利交易:
48 (39.34%)
亏损交易:
74 (60.66%)
最好交易:
4.67 USD
最差交易:
-1.74 USD
毛利:
83.31 USD (592 125 pips)
毛利亏损:
-8.52 USD (31 577 pips)
最大连续赢利:
20 (62.67 USD)
最大连续盈利:
62.67 USD (20)
夏普比率:
0.43
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
122
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
17.52
长期交易:
70 (57.38%)
短期交易:
52 (42.62%)
利润因子:
9.78
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
1.74 USD
平均损失:
-0.12 USD
最大连续失误:
20 (-0.64 USD)
最大连续亏损:
-4.27 USD (3)
每月增长:
74.79%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.27 USD (2.40%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTECm 70
XAUUSDm 34
BTCUSDm 17
US30m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTECm -2
XAUUSDm 16
BTCUSDm 61
US30m 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTECm -22K
XAUUSDm 16K
BTCUSDm 567K
US30m -20
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.67 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +62.67 USD
最大连续亏损: -0.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real2
0.00 × 2
Exness-Real28
8.67 × 18
2026.01.10 11:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 11:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
