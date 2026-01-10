- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
122
盈利交易:
48 (39.34%)
亏损交易:
74 (60.66%)
最好交易:
4.67 USD
最差交易:
-1.74 USD
毛利:
83.31 USD (592 125 pips)
毛利亏损:
-8.52 USD (31 577 pips)
最大连续赢利:
20 (62.67 USD)
最大连续盈利:
62.67 USD (20)
夏普比率:
0.43
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
122
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
17.52
长期交易:
70 (57.38%)
短期交易:
52 (42.62%)
利润因子:
9.78
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
1.74 USD
平均损失:
-0.12 USD
最大连续失误:
20 (-0.64 USD)
最大连续亏损:
-4.27 USD (3)
每月增长:
74.79%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.27 USD (2.40%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTECm
|70
|XAUUSDm
|34
|BTCUSDm
|17
|US30m
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTECm
|-2
|XAUUSDm
|16
|BTCUSDm
|61
|US30m
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTECm
|-22K
|XAUUSDm
|16K
|BTCUSDm
|567K
|US30m
|-20
- 入金加载
- 提取
