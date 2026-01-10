- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
16 (76.19%)
亏损交易:
5 (23.81%)
最好交易:
12.10 USD
最差交易:
-9.84 USD
毛利:
44.98 USD (42 377 pips)
毛利亏损:
-22.46 USD (9 006 pips)
最大连续赢利:
10 (23.64 USD)
最大连续盈利:
23.64 USD (10)
夏普比率:
0.22
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.24
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
21 (100.00%)
利润因子:
2.00
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
2.81 USD
平均损失:
-4.49 USD
最大连续失误:
2 (-10.06 USD)
最大连续亏损:
-10.06 USD (2)
每月增长:
5.37%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.57 USD
最大值:
10.06 USD (1.92%)
相对跌幅:
结余:
1.92% (10.06 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-6
|GBPUSDm
|7
|BTCUSDm
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-781
|GBPUSDm
|102
|BTCUSDm
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.10 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23.64 USD
最大连续亏损: -10.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Be a part of successful trader, and grow with me for your financial independence.
没有评论