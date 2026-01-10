信号部分
可靠性
1
0 / 0 USD
增长自 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
16 (76.19%)
亏损交易:
5 (23.81%)
最好交易:
12.10 USD
最差交易:
-9.84 USD
毛利:
44.98 USD (42 377 pips)
毛利亏损:
-22.46 USD (9 006 pips)
最大连续赢利:
10 (23.64 USD)
最大连续盈利:
23.64 USD (10)
夏普比率:
0.22
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.24
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
21 (100.00%)
利润因子:
2.00
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
2.81 USD
平均损失:
-4.49 USD
最大连续失误:
2 (-10.06 USD)
最大连续亏损:
-10.06 USD (2)
每月增长:
5.37%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4.57 USD
最大值:
10.06 USD (1.92%)
相对跌幅:
结余:
1.92% (10.06 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 9
GBPUSDm 7
BTCUSDm 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm -6
GBPUSDm 7
BTCUSDm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm -781
GBPUSDm 102
BTCUSDm 34K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.10 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23.64 USD
最大连续亏损: -10.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Be a part of successful trader, and grow with me for your financial independence.
2026.01.12 10:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 09:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.10 09:51
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5.08% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.39% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
