交易:
16
盈利交易:
16 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
8.98 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
34.24 USD (2 125 pips)
毛利亏损:
-0.68 USD
最大连续赢利:
16 (34.24 USD)
最大连续盈利:
34.24 USD (16)
夏普比率:
0.85
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
13 小时
采收率:
167.80
长期交易:
1 (6.25%)
短期交易:
15 (93.75%)
利润因子:
50.35
预期回报:
2.14 USD
平均利润:
2.14 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
109.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
0.20 USD (0.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
最好交易: +8.98 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +34.24 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Aixauea-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
