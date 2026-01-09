- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6
盈利交易:
4 (66.66%)
亏损交易:
2 (33.33%)
最好交易:
26.47 CHF
最差交易:
-1.24 CHF
毛利:
33.80 CHF (427 pips)
毛利亏损:
-3.43 CHF (2 768 pips)
最大连续赢利:
4 (33.80 CHF)
最大连续盈利:
33.80 CHF (4)
夏普比率:
0.54
交易活动:
34.48%
最大入金加载:
12.89%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
10.85
长期交易:
2 (33.33%)
短期交易:
4 (66.67%)
利润因子:
9.85
预期回报:
5.06 CHF
平均利润:
8.45 CHF
平均损失:
-1.72 CHF
最大连续失误:
2 (-2.20 CHF)
最大连续亏损:
-2.20 CHF (2)
每月增长:
15.17%
算法交易:
16%
结余跌幅:
绝对:
2.80 CHF
最大值:
2.80 CHF (1.40%)
相对跌幅:
结余:
1.10% (2.20 CHF)
净值:
0.29% (0.80 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100
|3
|XAUUSD.r
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100
|-1
|XAUUSD.r
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100
|-2.6K
|XAUUSD.r
|237
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.47 CHF
最差交易: -1 CHF
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +33.80 CHF
最大连续亏损: -2.20 CHF
Micro Trading Indices and Gold
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
278
CHF
CHF
1
16%
6
66%
34%
9.85
5.06
CHF
CHF
1%
1:100