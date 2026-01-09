- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5
盈利交易:
5 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
103.51 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
161.40 USD (16 178 pips)
毛利亏损:
-0.74 USD
最大连续赢利:
5 (161.40 USD)
最大连续盈利:
161.40 USD (5)
夏普比率:
0.81
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.68%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
27 天
采收率:
486.85
长期交易:
1 (20.00%)
短期交易:
4 (80.00%)
利润因子:
218.11
预期回报:
32.28 USD
平均利润:
32.28 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
22.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.33 USD
最大值:
0.33 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
52.54% (395.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +103.51 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +161.40 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Only manual trading.
