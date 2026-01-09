信号部分
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 4

Sofyan Andri Yono
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 13%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5
盈利交易:
5 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.39 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
12.63 USD (1 260 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
5 (12.63 USD)
最大连续盈利:
12.63 USD (5)
夏普比率:
3.54
交易活动:
10.80%
最大入金加载:
29.16%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
1 (20.00%)
短期交易:
4 (80.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.53 USD
平均利润:
2.53 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.00% (1.07 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.39 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +12.63 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

NO REVENGE
NO OVERLOT 
NO FULL MARGIN
没有评论
2026.01.09 08:33
Share of trading days is too low
2026.01.09 08:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.09 07:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 07:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 07:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 07:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 07:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
