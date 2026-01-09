- 成长
信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
71
盈利交易:
64 (90.14%)
亏损交易:
7 (9.86%)
最好交易:
5 005.00 USD
最差交易:
-121.50 USD
毛利:
18 972.06 USD (84 700 pips)
毛利亏损:
-569.20 USD (5 691 pips)
最大连续赢利:
58 (18 961.96 USD)
最大连续盈利:
18 961.96 USD (58)
夏普比率:
0.37
交易活动:
0.56%
最大入金加载:
0.25%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
32.92
长期交易:
64 (90.14%)
短期交易:
7 (9.86%)
利润因子:
33.33
预期回报:
259.20 USD
平均利润:
296.44 USD
平均损失:
-81.31 USD
最大连续失误:
4 (-484.50 USD)
最大连续亏损:
-484.50 USD (4)
每月增长:
502.63%
年度预测:
6 098.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
559.10 USD
最大值:
559.10 USD (55.91%)
相对跌幅:
结余:
55.91% (559.10 USD)
净值:
0.06% (5.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|47
|XAGUSD.dmb
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.dmb
|5.3K
|XAGUSD.dmb
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.dmb
|53K
|XAGUSD.dmb
|26K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 005.00 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +18 961.96 USD
最大连续亏损: -484.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
贵金属只做多（BUY）交易信号。
• 仅交易 XAUUSD 和 XAGUSD
• 只开 BUY 多头仓位
• 中期持仓交易策略
• 建议最低账户资金：$10,000
• 目标月收益：≥10%（取决于市场情况）
交易可能持有数天，适合偏好风险控制明确、专注贵金属交易的投资者。
