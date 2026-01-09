信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Nababan
Roifitra H Nababan

Nababan

Roifitra H Nababan
0条评论
可靠性
60
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 179%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
71
盈利交易:
64 (90.14%)
亏损交易:
7 (9.86%)
最好交易:
5 005.00 USD
最差交易:
-121.50 USD
毛利:
18 972.06 USD (84 700 pips)
毛利亏损:
-569.20 USD (5 691 pips)
最大连续赢利:
58 (18 961.96 USD)
最大连续盈利:
18 961.96 USD (58)
夏普比率:
0.37
交易活动:
0.56%
最大入金加载:
0.25%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
32.92
长期交易:
64 (90.14%)
短期交易:
7 (9.86%)
利润因子:
33.33
预期回报:
259.20 USD
平均利润:
296.44 USD
平均损失:
-81.31 USD
最大连续失误:
4 (-484.50 USD)
最大连续亏损:
-484.50 USD (4)
每月增长:
502.63%
年度预测:
6 098.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
559.10 USD
最大值:
559.10 USD (55.91%)
相对跌幅:
结余:
55.91% (559.10 USD)
净值:
0.06% (5.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.dmb 47
XAGUSD.dmb 24
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.dmb 5.3K
XAGUSD.dmb 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.dmb 53K
XAGUSD.dmb 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 005.00 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +18 961.96 USD
最大连续亏损: -484.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PTDidiMaxBerjangka-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

贵金属只做多（BUY）交易信号。

• 仅交易 XAUUSD 和 XAGUSD
• 只开 BUY 多头仓位
• 中期持仓交易策略
• 建议最低账户资金：$10,000
• 目标月收益：≥10%（取决于市场情况）

交易可能持有数天，适合偏好风险控制明确、专注贵金属交易的投资者。
没有评论
2026.01.12 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 03:17
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.09 16:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 16:39
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.25% of days out of the 416 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.61% of days out of the 416 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 06:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 06:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 06:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

