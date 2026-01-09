- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
9 (75.00%)
亏损交易:
3 (25.00%)
最好交易:
16.37 USD
最差交易:
-3.81 USD
毛利:
40.13 USD (14 195 pips)
毛利亏损:
-6.28 USD (3 099 pips)
最大连续赢利:
4 (19.00 USD)
最大连续盈利:
19.00 USD (4)
夏普比率:
0.50
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
8.88
长期交易:
7 (58.33%)
短期交易:
5 (41.67%)
利润因子:
6.39
预期回报:
2.82 USD
平均利润:
4.46 USD
平均损失:
-2.09 USD
最大连续失误:
1 (-3.81 USD)
最大连续亏损:
-3.81 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.17 USD
最大值:
3.81 USD (3.71%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.37 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.00 USD
最大连续亏损: -3.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|149.00 × 1
