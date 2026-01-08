- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
5 (50.00%)
亏损交易:
5 (50.00%)
最好交易:
5.79 USD
最差交易:
-0.55 USD
毛利:
6.66 USD (9 321 pips)
毛利亏损:
-1.56 USD (10 047 pips)
最大连续赢利:
3 (0.76 USD)
最大连续盈利:
5.79 USD (1)
夏普比率:
0.28
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.19%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
4.05
长期交易:
7 (70.00%)
短期交易:
3 (30.00%)
利润因子:
4.27
预期回报:
0.51 USD
平均利润:
1.33 USD
平均损失:
-0.31 USD
最大连续失误:
2 (-0.90 USD)
最大连续亏损:
-0.90 USD (2)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.26 USD
最大值:
1.26 USD (25.20%)
相对跌幅:
结余:
25.20% (1.26 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|7
|USOILm
|3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|0
|USOILm
|5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|-1.3K
|USOILm
|525
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.79 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +0.76 USD
最大连续亏损: -0.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
102%
0
0
USD
USD
10
USD
USD
1
0%
10
50%
100%
4.26
0.51
USD
USD
25%
1:200