交易:
30
盈利交易:
25 (83.33%)
亏损交易:
5 (16.67%)
最好交易:
9.88 USD
最差交易:
-31.98 USD
毛利:
68.52 USD (448 724 pips)
毛利亏损:
-63.22 USD (2 408 pips)
最大连续赢利:
7 (19.17 USD)
最大连续盈利:
19.29 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
82.60%
最大入金加载:
87.96%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
29
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.14
长期交易:
16 (53.33%)
短期交易:
14 (46.67%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
2.74 USD
平均损失:
-12.64 USD
最大连续失误:
2 (-22.25 USD)
最大连续亏损:
-31.98 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.93 USD
最大值:
38.47 USD (29.23%)
相对跌幅:
结余:
29.23% (38.47 USD)
净值:
14.60% (19.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
