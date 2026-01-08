信号部分
信号 / MetaTrader 5 / LiuGuanYi
Bo Wen Che

LiuGuanYi

Bo Wen Che
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -2%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3
盈利交易:
2 (66.66%)
亏损交易:
1 (33.33%)
最好交易:
23.80 USD
最差交易:
-57.80 USD
毛利:
43.40 USD (434 pips)
毛利亏损:
-58.70 USD (578 pips)
最大连续赢利:
1 (23.80 USD)
最大连续盈利:
23.80 USD (1)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
24.57%
最大入金加载:
9.07%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-0.26
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-5.10 USD
平均利润:
21.70 USD
平均损失:
-58.70 USD
最大连续失误:
1 (-57.80 USD)
最大连续亏损:
-57.80 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.90 USD
最大值:
58.40 USD (5.71%)
相对跌幅:
结余:
5.68% (58.10 USD)
净值:
4.39% (44.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.n 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.n -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.n -144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.80 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +23.80 USD
最大连续亏损: -57.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一


没有评论
2026.01.08 15:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 15:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
LiuGuanYi
每月30 USD
-2%
0
0
USD
985
USD
1
0%
3
66%
25%
0.73
-5.10
USD
6%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载