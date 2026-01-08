- 成长
交易:
3
盈利交易:
2 (66.66%)
亏损交易:
1 (33.33%)
最好交易:
23.80 USD
最差交易:
-57.80 USD
毛利:
43.40 USD (434 pips)
毛利亏损:
-58.70 USD (578 pips)
最大连续赢利:
1 (23.80 USD)
最大连续盈利:
23.80 USD (1)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
24.57%
最大入金加载:
9.07%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-0.26
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-5.10 USD
平均利润:
21.70 USD
平均损失:
-58.70 USD
最大连续失误:
1 (-57.80 USD)
最大连续亏损:
-57.80 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.90 USD
最大值:
58.40 USD (5.71%)
相对跌幅:
结余:
5.68% (58.10 USD)
净值:
4.39% (44.90 USD)
曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一
