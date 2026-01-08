信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Safe return
Hua Jun Liu

Safe return

Hua Jun Liu
0条评论
1
0 / 0 USD
增长自 2026 3%
ACYSecurities-Live04
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2
盈利交易:
2 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.83 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
5.31 USD (542 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
2 (5.31 USD)
最大连续盈利:
5.31 USD (2)
夏普比率:
16.73
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
4.40%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
1 (50.00%)
短期交易:
1 (50.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.66 USD
平均利润:
2.66 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDzero 2
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDzero 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDzero 542
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.83 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +5.31 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ACYSecurities-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.08 13:21
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 13:21
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.08 13:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册