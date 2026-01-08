- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5
盈利交易:
3 (60.00%)
亏损交易:
2 (40.00%)
最好交易:
201 808.85 IDR
最差交易:
-98 319.53 IDR
毛利:
404 884.82 IDR (24 111 pips)
毛利亏损:
-194 660.46 IDR (11 532 pips)
最大连续赢利:
2 (203 989.39 IDR)
最大连续盈利:
203 989.39 IDR (2)
夏普比率:
0.36
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
14.91%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
1.08
长期交易:
3 (60.00%)
短期交易:
2 (40.00%)
利润因子:
2.08
预期回报:
42 044.87 IDR
平均利润:
134 961.61 IDR
平均损失:
-97 330.23 IDR
最大连续失误:
2 (-194 660.46 IDR)
最大连续亏损:
-194 660.46 IDR (2)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 IDR
最大值:
194 660.46 IDR (16.17%)
相对跌幅:
结余:
16.17% (194 660.46 IDR)
净值:
0.92% (9 277.36 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|21
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +201 808.85 IDR
最差交易: -98 320 IDR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +203 989.39 IDR
最大连续亏损: -194 660.46 IDR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
