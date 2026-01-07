信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Knight Rider USDJPY
Deivanayagam Deivanayagam Arumugam

Knight Rider USDJPY

Deivanayagam Deivanayagam Arumugam
0条评论
100
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
133
盈利交易:
74 (55.63%)
亏损交易:
59 (44.36%)
最好交易:
2.52 USD
最差交易:
-4.04 USD
毛利:
44.48 USD (4 507 pips)
毛利亏损:
-69.09 USD (5 991 pips)
最大连续赢利:
8 (3.41 USD)
最大连续盈利:
4.35 USD (6)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
-0.98
长期交易:
89 (66.92%)
短期交易:
44 (33.08%)
利润因子:
0.64
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
0.60 USD
平均损失:
-1.17 USD
最大连续失误:
5 (-5.72 USD)
最大连续亏损:
-6.99 USD (2)
每月增长:
-21.95%
年度预测:
0.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
24.61 USD
最大值:
25.07 USD (33.67%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 122
GBPJPY 9
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -11
GBPJPY -12
NZDUSD -2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -466
GBPJPY -806
NZDUSD -212
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.52 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +3.41 USD
最大连续亏损: -5.72 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.67 × 3
RoboForex-ECN
1.40 × 106
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 73
Alpari-MT5
2.83 × 29
Exness-MT5Real28
3.00 × 2
Exness-MT5Real5
4.57 × 67
VantageInternational-Live 8
4.92 × 12
VantageInternational-Live 10
5.00 × 1
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
ECMarkets-Server
5.44 × 27
Exness-MT5Real10
5.50 × 2
RoboForex-Pro
5.58 × 155
XMGlobal-MT5 2
6.91 × 22
ClonTrader-Live
6.96 × 26
OctaFX-Real2
7.00 × 10
AdmiralMarkets-Live
7.60 × 67
STARTRADERFinancial-Live
8.00 × 1
Exness-MT5Real
9.00 × 1
FBS-Real
10.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
10.50 × 2
FXGT-Live
11.50 × 2
3 更多...
Knight Rider USDJPY is a professional Expert Advisor signal service providing precision entry and exit strategies for USD/JPY forex trading. Algorithm-driven, risk-managed, and backed by years of strategy development. Complete Expert Advisor code will be released on MQL5 Market soon with full strategy documentation and explanation. Subscribe now to follow the signals before the code launch!!!
2026.01.07 18:56
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 1.85% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 18:56
80% of trades performed within 4 days. This comprises 0.57% of days out of the 701 days of the signal's entire lifetime.
