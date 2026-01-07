- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
471
盈利交易:
334 (70.91%)
亏损交易:
137 (29.09%)
最好交易:
5 318.50 USD
最差交易:
-299.00 USD
毛利:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
毛利亏损:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
最大连续赢利:
33 (4 562.30 USD)
最大连续盈利:
5 557.10 USD (10)
夏普比率:
0.15
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
49 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
33.48
长期交易:
316 (67.09%)
短期交易:
155 (32.91%)
利润因子:
7.74
预期回报:
79.47 USD
平均利润:
128.69 USD
平均损失:
-40.54 USD
最大连续失误:
9 (-31.20 USD)
最大连续亏损:
-759.00 USD (5)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
17.23 USD
最大值:
1 118.10 USD (2.78%)
相对跌幅:
结余:
5.51% (1 117.60 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|BRNUSD
|29
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|17
|USDCAD
|9
|GBPAUD
|8
|GBPJPY
|7
|EURGBP
|7
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|32K
|BRNUSD
|1.9K
|EURUSD
|202
|GBPUSD
|662
|USDJPY
|578
|USDCAD
|378
|GBPAUD
|234
|GBPJPY
|116
|EURGBP
|351
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|339
|EURAUD
|385
|GBPCAD
|40
|EURCAD
|11
|NZDUSD
|-14
|GBPNZD
|14
|AUDNZD
|-122
|EURJPY
|23
|GBPCHF
|62
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|18M
|BRNUSD
|28M
|EURUSD
|50K
|GBPUSD
|93K
|USDJPY
|-66K
|USDCAD
|-7.8K
|GBPAUD
|105K
|GBPJPY
|264K
|EURGBP
|11K
|USDCHF
|-28K
|AUDUSD
|12K
|EURAUD
|59K
|GBPCAD
|32K
|EURCAD
|544
|NZDUSD
|-3.8K
|GBPNZD
|41K
|AUDNZD
|-8.9K
|EURJPY
|15K
|GBPCHF
|5.1K
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 318.50 USD
最差交易: -299 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4 562.30 USD
最大连续亏损: -31.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Aixauea-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论