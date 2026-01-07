信号部分
Pavithran T

Trade Ecosystem

Pavithran T
0条评论
199
0 / 0 USD
增长自 2022 934%
Aixauea-Trade
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
471
盈利交易:
334 (70.91%)
亏损交易:
137 (29.09%)
最好交易:
5 318.50 USD
最差交易:
-299.00 USD
毛利:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
毛利亏损:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
最大连续赢利:
33 (4 562.30 USD)
最大连续盈利:
5 557.10 USD (10)
夏普比率:
0.15
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
49 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
33.48
长期交易:
316 (67.09%)
短期交易:
155 (32.91%)
利润因子:
7.74
预期回报:
79.47 USD
平均利润:
128.69 USD
平均损失:
-40.54 USD
最大连续失误:
9 (-31.20 USD)
最大连续亏损:
-759.00 USD (5)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
17.23 USD
最大值:
1 118.10 USD (2.78%)
相对跌幅:
结余:
5.51% (1 117.60 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 326
BRNUSD 29
EURUSD 22
GBPUSD 19
USDJPY 17
USDCAD 9
GBPAUD 8
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 6
AUDUSD 6
EURAUD 6
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDUSD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 32K
BRNUSD 1.9K
EURUSD 202
GBPUSD 662
USDJPY 578
USDCAD 378
GBPAUD 234
GBPJPY 116
EURGBP 351
USDCHF 11
AUDUSD 339
EURAUD 385
GBPCAD 40
EURCAD 11
NZDUSD -14
GBPNZD 14
AUDNZD -122
EURJPY 23
GBPCHF 62
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 18M
BRNUSD 28M
EURUSD 50K
GBPUSD 93K
USDJPY -66K
USDCAD -7.8K
GBPAUD 105K
GBPJPY 264K
EURGBP 11K
USDCHF -28K
AUDUSD 12K
EURAUD 59K
GBPCAD 32K
EURCAD 544
NZDUSD -3.8K
GBPNZD 41K
AUDNZD -8.9K
EURJPY 15K
GBPCHF 5.1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 318.50 USD
最差交易: -299 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4 562.30 USD
最大连续亏损: -31.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Aixauea-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.07 15:53
Trading operations on the account were performed for only 211 days. This comprises 15.21% of days out of the 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
80% of growth achieved within 69 days. This comprises 4.97% of days out of 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
