交易:
11
盈利交易:
9 (81.81%)
亏损交易:
2 (18.18%)
最好交易:
57.64 USD
最差交易:
-35.22 USD
毛利:
146.62 USD (12 015 pips)
毛利亏损:
-41.55 USD (12 195 pips)
最大连续赢利:
7 (88.03 USD)
最大连续盈利:
88.03 USD (7)
夏普比率:
0.39
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
2.98
长期交易:
5 (45.45%)
短期交易:
6 (54.55%)
利润因子:
3.53
预期回报:
9.55 USD
平均利润:
16.29 USD
平均损失:
-20.78 USD
最大连续失误:
1 (-35.22 USD)
最大连续亏损:
-35.22 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.38 USD
最大值:
35.22 USD (13.96%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
