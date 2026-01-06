- 成长
交易:
18
盈利交易:
14 (77.77%)
亏损交易:
4 (22.22%)
最好交易:
3.37 USD
最差交易:
-1.76 USD
毛利:
20.99 USD (2 178 pips)
毛利亏损:
-3.91 USD (364 pips)
最大连续赢利:
7 (11.92 USD)
最大连续盈利:
11.92 USD (7)
夏普比率:
0.67
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
6.83%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
5.85
长期交易:
6 (33.33%)
短期交易:
12 (66.67%)
利润因子:
5.37
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
1.50 USD
平均损失:
-0.98 USD
最大连续失误:
2 (-2.92 USD)
最大连续亏损:
-2.92 USD (2)
每月增长:
14.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.43 USD
最大值:
2.92 USD (2.47%)
相对跌幅:
结余:
2.47% (2.92 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.37 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +11.92 USD
最大连续亏损: -2.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
顺势突破策略
一次一单，不加仓
固定止损5美金左右
动态止盈，交流学习可以加微：jjj117118119
没有评论