Galin Vasilev

BitGame

Galin Vasilev
0条评论
3
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
42
盈利交易:
15 (35.71%)
亏损交易:
27 (64.29%)
最好交易:
13.84 USD
最差交易:
-226.06 USD
毛利:
139.27 USD (5 760 pips)
毛利亏损:
-665.89 USD (8 165 pips)
最大连续赢利:
2 (19.76 USD)
最大连续盈利:
19.76 USD (2)
夏普比率:
-0.27
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
21 (50.00%)
短期交易:
21 (50.00%)
利润因子:
0.21
预期回报:
-12.54 USD
平均利润:
9.28 USD
平均损失:
-24.66 USD
最大连续失误:
5 (-442.36 USD)
最大连续亏损:
-442.36 USD (5)
每月增长:
-5.27%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
529.02 USD
最大值:
529.02 USD (5.29%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 41
US500.cash 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -527
US500.cash 0
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.4K
US500.cash 0
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13.84 USD
最差交易: -226 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +19.76 USD
最大连续亏损: -442.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Key characteristics:

  • Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices

  • Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution

  • Risk per trade: Low to moderate 

  • Stop Loss & Take Profit: Always used

  • Drawdown control: Strict rules applied

  • Trading style: Intraday / Short-term swings

  • No martingale, no grid, no averaging down

The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.


没有评论
2026.01.05 22:11
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
