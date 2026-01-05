- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
15 (35.71%)
亏损交易:
27 (64.29%)
最好交易:
13.84 USD
最差交易:
-226.06 USD
毛利:
139.27 USD (5 760 pips)
毛利亏损:
-665.89 USD (8 165 pips)
最大连续赢利:
2 (19.76 USD)
最大连续盈利:
19.76 USD (2)
夏普比率:
-0.27
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
21 (50.00%)
短期交易:
21 (50.00%)
利润因子:
0.21
预期回报:
-12.54 USD
平均利润:
9.28 USD
平均损失:
-24.66 USD
最大连续失误:
5 (-442.36 USD)
最大连续亏损:
-442.36 USD (5)
每月增长:
-5.27%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
529.02 USD
最大值:
529.02 USD (5.29%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|US500.cash
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-527
|US500.cash
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.4K
|US500.cash
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.84 USD
最差交易: -226 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +19.76 USD
最大连续亏损: -442.36 USD
Key characteristics:
-
Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices
-
Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution
-
Risk per trade: Low to moderate
-
Stop Loss & Take Profit: Always used
-
Drawdown control: Strict rules applied
-
Trading style: Intraday / Short-term swings
-
No martingale, no grid, no averaging down
The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.
没有评论