- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
14 (87.50%)
亏损交易:
2 (12.50%)
最好交易:
28.00 USD
最差交易:
-5.81 USD
毛利:
162.12 USD (6 700 pips)
毛利亏损:
-9.70 USD (970 pips)
最大连续赢利:
7 (95.23 USD)
最大连续盈利:
95.23 USD (7)
夏普比率:
1.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.23%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
26.23
长期交易:
16 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
16.71
预期回报:
9.53 USD
平均利润:
11.58 USD
平均损失:
-4.85 USD
最大连续失误:
1 (-5.81 USD)
最大连续亏损:
-5.81 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.81 USD (4.59%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
2.78% (6.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sm
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sm
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sm
|5.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.00 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +95.23 USD
最大连续亏损: -5.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SaracenMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
