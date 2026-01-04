信号部分
Ihor Bortniak

IBX

Ihor Bortniak
0条评论
8
0 / 0 USD
增长自 2025 93%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
83
盈利交易:
73 (87.95%)
亏损交易:
10 (12.05%)
最好交易:
23.60 UST
最差交易:
-5.40 UST
毛利:
365.92 UST (6 859 pips)
毛利亏损:
-64.29 UST (234 pips)
最大连续赢利:
20 (65.39 UST)
最大连续盈利:
82.26 UST (14)
夏普比率:
0.81
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 小时
采收率:
22.78
长期交易:
57 (68.67%)
短期交易:
26 (31.33%)
利润因子:
5.69
预期回报:
3.63 UST
平均利润:
5.01 UST
平均损失:
-6.43 UST
最大连续失误:
3 (-0.45 UST)
最大连续亏损:
-5.40 UST (1)
每月增长:
4.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 UST
最大值:
13.24 UST (4.48%)
相对跌幅:
结余:
2.95% (12.94 UST)
净值:
0.00% (0.00 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD+ 68
EURUSD+ 13
XAUUSD+ 1
NAS100 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD+ 269
EURUSD+ 25
XAUUSD+ 2
NAS100 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD+ 4.7K
EURUSD+ 451
XAUUSD+ 186
NAS100 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.60 UST
最差交易: -5 UST
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +65.39 UST
最大连续亏损: -0.45 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
2026.01.04 22:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
