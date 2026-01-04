- 成长
交易:
83
盈利交易:
73 (87.95%)
亏损交易:
10 (12.05%)
最好交易:
23.60 UST
最差交易:
-5.40 UST
毛利:
365.92 UST (6 859 pips)
毛利亏损:
-64.29 UST (234 pips)
最大连续赢利:
20 (65.39 UST)
最大连续盈利:
82.26 UST (14)
夏普比率:
0.81
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 小时
采收率:
22.78
长期交易:
57 (68.67%)
短期交易:
26 (31.33%)
利润因子:
5.69
预期回报:
3.63 UST
平均利润:
5.01 UST
平均损失:
-6.43 UST
最大连续失误:
3 (-0.45 UST)
最大连续亏损:
-5.40 UST (1)
每月增长:
4.22%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 UST
最大值:
13.24 UST (4.48%)
相对跌幅:
结余:
2.95% (12.94 UST)
净值:
0.00% (0.00 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|68
|EURUSD+
|13
|XAUUSD+
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|269
|EURUSD+
|25
|XAUUSD+
|2
|NAS100
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|451
|XAUUSD+
|186
|NAS100
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.60 UST
最差交易: -5 UST
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +65.39 UST
最大连续亏损: -0.45 UST
