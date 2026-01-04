- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
25.12 USD
最差交易:
-41.91 USD
毛利:
90.40 USD (9 053 pips)
毛利亏损:
-85.89 USD (8 538 pips)
最大连续赢利:
2 (43.95 USD)
最大连续盈利:
43.95 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
16.52%
最大入金加载:
0.94%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.07
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
22.60 USD
平均损失:
-21.47 USD
最大连续失误:
3 (-43.66 USD)
最大连续亏损:
-43.66 USD (3)
每月增长:
0.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.82 USD
最大值:
60.69 USD (5.81%)
相对跌幅:
结余:
5.81% (60.65 USD)
净值:
3.62% (37.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|515
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.12 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +43.95 USD
最大连续亏损: -43.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
4xHubInternational-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
The Neptune EA's signal.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
8
50%
17%
1.05
0.56
USD
USD
6%
1:500