- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
9 (90.00%)
亏损交易:
1 (10.00%)
最好交易:
21.16 USD
最差交易:
-7.74 USD
毛利:
90.03 USD (52 177 pips)
毛利亏损:
-7.74 USD (7 739 pips)
最大连续赢利:
8 (88.02 USD)
最大连续盈利:
88.02 USD (8)
夏普比率:
0.76
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
10.63
长期交易:
5 (50.00%)
短期交易:
5 (50.00%)
利润因子:
11.63
预期回报:
8.23 USD
平均利润:
10.00 USD
平均损失:
-7.74 USD
最大连续失误:
1 (-7.74 USD)
最大连续亏损:
-7.74 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.74 USD (6.97%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|82
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|44K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.16 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +88.02 USD
最大连续亏损: -7.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论