- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
4 (40.00%)
亏损交易:
6 (60.00%)
最好交易:
60.00 USD
最差交易:
-60.18 USD
毛利:
158.32 USD (5 743 pips)
毛利亏损:
-239.35 USD (10 743 pips)
最大连续赢利:
3 (130.38 USD)
最大连续盈利:
130.38 USD (3)
夏普比率:
-0.18
交易活动:
66.26%
最大入金加载:
6.79%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.38
长期交易:
4 (40.00%)
短期交易:
6 (60.00%)
利润因子:
0.66
预期回报:
-8.10 USD
平均利润:
39.58 USD
平均损失:
-39.89 USD
最大连续失误:
4 (-162.77 USD)
最大连续亏损:
-162.77 USD (4)
每月增长:
-8.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
81.03 USD
最大值:
211.41 USD (18.70%)
相对跌幅:
结余:
18.70% (211.41 USD)
净值:
18.57% (209.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-81
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.00 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +130.38 USD
最大连续亏损: -162.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
919
USD
USD
1
0%
10
40%
66%
0.66
-8.10
USD
USD
19%
1:100