信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DK
Dani Kurniawan

DK

Dani Kurniawan
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
增长自 2025 148%
BlackBullMarkets-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 464
盈利交易:
970 (66.25%)
亏损交易:
494 (33.74%)
最好交易:
110.35 NZD
最差交易:
-31.82 NZD
毛利:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
毛利亏损:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
最大连续赢利:
43 (133.65 NZD)
最大连续盈利:
167.50 NZD (27)
夏普比率:
0.16
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.93%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
322
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
4.04
长期交易:
685 (46.79%)
短期交易:
779 (53.21%)
利润因子:
1.62
预期回报:
0.78 NZD
平均利润:
3.10 NZD
平均损失:
-3.76 NZD
最大连续失误:
41 (-165.07 NZD)
最大连续亏损:
-170.58 NZD (18)
每月增长:
91.61%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
0.91 NZD
最大值:
283.66 NZD (14.94%)
相对跌幅:
结余:
23.65% (283.66 NZD)
净值:
0.00% (0.00 NZD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1464
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 899
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +110.35 NZD
最差交易: -32 NZD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +133.65 NZD
最大连续亏损: -165.07 NZD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册