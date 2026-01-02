- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 464
盈利交易:
970 (66.25%)
亏损交易:
494 (33.74%)
最好交易:
110.35 NZD
最差交易:
-31.82 NZD
毛利:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
毛利亏损:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
最大连续赢利:
43 (133.65 NZD)
最大连续盈利:
167.50 NZD (27)
夏普比率:
0.16
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.93%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
322
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
4.04
长期交易:
685 (46.79%)
短期交易:
779 (53.21%)
利润因子:
1.62
预期回报:
0.78 NZD
平均利润:
3.10 NZD
平均损失:
-3.76 NZD
最大连续失误:
41 (-165.07 NZD)
最大连续亏损:
-170.58 NZD (18)
每月增长:
91.61%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
0.91 NZD
最大值:
283.66 NZD (14.94%)
相对跌幅:
结余:
23.65% (283.66 NZD)
净值:
0.00% (0.00 NZD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1464
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|899
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +110.35 NZD
最差交易: -32 NZD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +133.65 NZD
最大连续亏损: -165.07 NZD
