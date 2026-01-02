- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
194
盈利交易:
125 (64.43%)
亏损交易:
69 (35.57%)
最好交易:
7.98 UST
最差交易:
-35.07 UST
毛利:
375.07 UST (37 457 pips)
毛利亏损:
-1 311.35 UST (129 944 pips)
最大连续赢利:
22 (76.39 UST)
最大连续盈利:
76.39 UST (22)
夏普比率:
-0.49
交易活动:
83.74%
最大入金加载:
112.58%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
194
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
-0.89
长期交易:
191 (98.45%)
短期交易:
3 (1.55%)
利润因子:
0.29
预期回报:
-4.83 UST
平均利润:
3.00 UST
平均损失:
-19.01 UST
最大连续失误:
43 (-900.76 UST)
最大连续亏损:
-900.76 UST (43)
每月增长:
-89.17%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
936.28 UST
最大值:
1 051.94 UST (90.24%)
相对跌幅:
结余:
90.26% (1 053.50 UST)
净值:
66.55% (629.74 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-936
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-92K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.98 UST
最差交易: -35 UST
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 43
最大连续盈利: +76.39 UST
最大连续亏损: -900.76 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
基于成熟验证系统的战略性黄金交易，旨在实现可持续增长。专注于高概率入场、快速获利以及在动态市场环境下的强力资金保护。
