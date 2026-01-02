信号部分
Mochamad Dhani Dharmawan

XAUUSDx SAFE TRADER

Mochamad Dhani Dharmawan
1
0 / 0 USD
增长自 2026 -89%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
194
盈利交易:
125 (64.43%)
亏损交易:
69 (35.57%)
最好交易:
7.98 UST
最差交易:
-35.07 UST
毛利:
375.07 UST (37 457 pips)
毛利亏损:
-1 311.35 UST (129 944 pips)
最大连续赢利:
22 (76.39 UST)
最大连续盈利:
76.39 UST (22)
夏普比率:
-0.49
交易活动:
83.74%
最大入金加载:
112.58%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
194
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
-0.89
长期交易:
191 (98.45%)
短期交易:
3 (1.55%)
利润因子:
0.29
预期回报:
-4.83 UST
平均利润:
3.00 UST
平均损失:
-19.01 UST
最大连续失误:
43 (-900.76 UST)
最大连续亏损:
-900.76 UST (43)
每月增长:
-89.17%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
936.28 UST
最大值:
1 051.94 UST (90.24%)
相对跌幅:
结余:
90.26% (1 053.50 UST)
净值:
66.55% (629.74 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ -936
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -92K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.98 UST
最差交易: -35 UST
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 43
最大连续盈利: +76.39 UST
最大连续亏损: -900.76 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

基于成熟验证系统的战略性黄金交易，旨在实现可持续增长。专注于高概率入场、快速获利以及在动态市场环境下的强力资金保护。


2026.01.02 15:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.02 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
