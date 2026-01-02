- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
42
盈利交易:
23 (54.76%)
亏损交易:
19 (45.24%)
最好交易:
212.00 USD
最差交易:
-506.70 USD
毛利:
1 115.92 USD (16 219 pips)
毛利亏损:
-2 103.84 USD (76 609 pips)
最大连续赢利:
8 (460.56 USD)
最大连续盈利:
460.56 USD (8)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
39.07%
最大入金加载:
266.82%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.75
长期交易:
28 (66.67%)
短期交易:
14 (33.33%)
利润因子:
0.53
预期回报:
-23.52 USD
平均利润:
48.52 USD
平均损失:
-110.73 USD
最大连续失误:
7 (-416.64 USD)
最大连续亏损:
-949.20 USD (4)
每月增长:
-98.79%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
987.92 USD
最大值:
1 313.42 USD (99.09%)
相对跌幅:
结余:
99.09% (1 313.42 USD)
净值:
69.43% (908.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|38
|BTCUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|-879
|BTCUSD
|-109
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-5.8K
|BTCUSD
|-55K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +212.00 USD
最差交易: -507 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +460.56 USD
最大连续亏损: -416.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-99%
0
0
USD
USD
12
USD
USD
1
0%
42
54%
39%
0.53
-23.52
USD
USD
99%
1:300