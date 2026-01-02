- 成长
交易:
12
盈利交易:
10 (83.33%)
亏损交易:
2 (16.67%)
最好交易:
5.16 USD
最差交易:
-3.15 USD
毛利:
19.18 USD (40 210 pips)
毛利亏损:
-4.14 USD (6 754 pips)
最大连续赢利:
9 (19.14 USD)
最大连续盈利:
19.14 USD (9)
夏普比率:
0.56
交易活动:
10.44%
最大入金加载:
52.84%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
3.87
长期交易:
4 (33.33%)
短期交易:
8 (66.67%)
利润因子:
4.63
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
1.92 USD
平均损失:
-2.07 USD
最大连续失误:
2 (-3.79 USD)
最大连续亏损:
-3.79 USD (2)
每月增长:
30.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.85 USD
最大值:
3.89 USD (7.77%)
相对跌幅:
结余:
7.67% (3.84 USD)
净值:
64.50% (41.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|XAUUSD+
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|5
|XAUUSD+
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|32K
|XAUUSD+
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.16 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +19.14 USD
最大连续亏损: -3.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
TradeSystem Carrier utilizes context-reading of the financial market based on algorithms that identify the momentum of flow distribution.
