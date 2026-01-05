- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
13 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1 167.50 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
7 587.50 USD (5 570 pips)
毛利亏损:
-175.00 USD
最大连续赢利:
13 (7 587.50 USD)
最大连续盈利:
7 587.50 USD (13)
夏普比率:
2.83
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
296.50
长期交易:
8 (61.54%)
短期交易:
5 (38.46%)
利润因子:
43.36
预期回报:
583.65 USD
平均利润:
583.65 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
173.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
10.00 USD
最大值:
25.00 USD (0.33%)
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ls
|7.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ls
|5.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
