- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
8 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
35.25 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
133.70 USD (13 368 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
8 (133.70 USD)
最大连续盈利:
133.70 USD (8)
夏普比率:
1.23
交易活动:
n/a
最大入金加载:
6.38%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
n/a
预期回报:
16.71 USD
平均利润:
16.71 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
111.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
最好交易: +35.25 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +133.70 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
TJ trading strategy is 100% Technical Analysis with consistent profitability based on
Daily 1-3 accurate signals with following Money & Risk Management
Minimum deposit is $200
Recommended deposit is $500
If you don't have XM Account. Please register with my link https://affs.click/J5KC7
Register XM Account with Partner Code: JDGFX
Account Type: MT5 Standard
Leverage: 1:500
DO NOT OVER TRADE WHEN SIGNAL EXECUTE
