交易:
845
盈利交易:
495 (58.57%)
亏损交易:
350 (41.42%)
最好交易:
67.40 USD
最差交易:
-28.42 USD
毛利:
2 235.50 USD (147 722 pips)
毛利亏损:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
最大连续赢利:
33 (231.96 USD)
最大连续盈利:
231.96 USD (33)
夏普比率:
0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
0.89
长期交易:
435 (51.48%)
短期交易:
410 (48.52%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
4.52 USD
平均损失:
-5.55 USD
最大连续失误:
22 (-112.58 USD)
最大连续亏损:
-210.78 USD (15)
每月增长:
104.51%
年度预测:
1 268.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
37.42 USD
最大值:
329.18 USD (66.94%)
相对跌幅:
结余:
84.03% (329.18 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|607
|GBPUSD
|60
|USDJPY
|55
|EURUSD
|51
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|19
|GBPJPY
|18
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|6
|USDCHF
|3
|EURAUD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|395
|GBPUSD
|-2
|USDJPY
|-84
|EURUSD
|72
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-30
|GBPJPY
|-18
|GBPAUD
|-4
|EURJPY
|-25
|USDCHF
|-7
|EURAUD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|-3.6K
|EURUSD
|691
|EURGBP
|-406
|AUDUSD
|-1K
|GBPJPY
|-242
|GBPAUD
|-572
|EURJPY
|-991
|USDCHF
|-176
|EURAUD
|131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +67.40 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +231.96 USD
最大连续亏损: -112.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.73 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarketsSC-Live
|2.97 × 478
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
XM.COM-MT5
|3.10 × 269
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|3.72 × 659
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 19236
|
Darwinex-Live
|4.21 × 443
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.22 × 9
|
Valutrades-Live
|5.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.65 × 2104
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|6.11 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform.
My starting capital /investment is $200.
Thank you
