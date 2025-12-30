信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Bailey traders
Muhammad Yaver

Bailey traders

Muhammad Yaver
0条评论
23
0 / 0 USD
增长自 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
845
盈利交易:
495 (58.57%)
亏损交易:
350 (41.42%)
最好交易:
67.40 USD
最差交易:
-28.42 USD
毛利:
2 235.50 USD (147 722 pips)
毛利亏损:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
最大连续赢利:
33 (231.96 USD)
最大连续盈利:
231.96 USD (33)
夏普比率:
0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
0.89
长期交易:
435 (51.48%)
短期交易:
410 (48.52%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.35 USD
平均利润:
4.52 USD
平均损失:
-5.55 USD
最大连续失误:
22 (-112.58 USD)
最大连续亏损:
-210.78 USD (15)
每月增长:
104.51%
年度预测:
1 268.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
37.42 USD
最大值:
329.18 USD (66.94%)
相对跌幅:
结余:
84.03% (329.18 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 607
GBPUSD 60
USDJPY 55
EURUSD 51
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 18
GBPAUD 6
EURJPY 6
USDCHF 3
EURAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 395
GBPUSD -2
USDJPY -84
EURUSD 72
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY -18
GBPAUD -4
EURJPY -25
USDCHF -7
EURAUD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 118
USDJPY -3.6K
EURUSD 691
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY -242
GBPAUD -572
EURJPY -991
USDCHF -176
EURAUD 131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +67.40 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +231.96 USD
最大连续亏损: -112.58 USD

Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform. 
My starting capital /investment is $200.
Thank you 
没有评论
2026.01.01 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 15:35
A large drawdown may occur on the account again
