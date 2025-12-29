信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AT LIFESTYLE 4
Sofyan Andri Yono

AT LIFESTYLE 4

Sofyan Andri Yono
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 36%
XMGlobal-MT5 4
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
21
盈利交易:
16 (76.19%)
亏损交易:
5 (23.81%)
最好交易:
10.64 USD
最差交易:
-3.78 USD
毛利:
48.60 USD (4 851 pips)
毛利亏损:
-12.61 USD (1 260 pips)
最大连续赢利:
10 (40.31 USD)
最大连续盈利:
40.31 USD (10)
夏普比率:
0.55
交易活动:
3.90%
最大入金加载:
93.43%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
3.69
长期交易:
15 (71.43%)
短期交易:
6 (28.57%)
利润因子:
3.85
预期回报:
1.71 USD
平均利润:
3.04 USD
平均损失:
-2.52 USD
最大连续失误:
3 (-9.76 USD)
最大连续亏损:
-9.76 USD (3)
每月增长:
35.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.47 USD
最大值:
9.76 USD (9.01%)
相对跌幅:
结余:
9.01% (9.76 USD)
净值:
15.21% (16.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 36
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.64 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +40.31 USD
最大连续亏损: -9.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

NO REVENGE
NO OVERLOT
NO FULL MARGIN
没有评论
2025.12.30 03:38
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Share of trading days is too low
2025.12.29 12:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 12:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 11:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 11:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 11:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AT LIFESTYLE 4
每月30 USD
36%
0
0
USD
136
USD
1
0%
21
76%
4%
3.85
1.71
USD
15%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载