- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
16 (76.19%)
亏损交易:
5 (23.81%)
最好交易:
10.64 USD
最差交易:
-3.78 USD
毛利:
48.60 USD (4 851 pips)
毛利亏损:
-12.61 USD (1 260 pips)
最大连续赢利:
10 (40.31 USD)
最大连续盈利:
40.31 USD (10)
夏普比率:
0.55
交易活动:
3.90%
最大入金加载:
93.43%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
3.69
长期交易:
15 (71.43%)
短期交易:
6 (28.57%)
利润因子:
3.85
预期回报:
1.71 USD
平均利润:
3.04 USD
平均损失:
-2.52 USD
最大连续失误:
3 (-9.76 USD)
最大连续亏损:
-9.76 USD (3)
每月增长:
35.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.47 USD
最大值:
9.76 USD (9.01%)
相对跌幅:
结余:
9.01% (9.76 USD)
净值:
15.21% (16.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|36
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.64 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +40.31 USD
最大连续亏损: -9.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
NO REVENGE
NO OVERLOT
NO FULL MARGIN
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
36%
0
0
USD
USD
136
USD
USD
1
0%
21
76%
4%
3.85
1.71
USD
USD
15%
1:300