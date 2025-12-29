- 成长
- 入金加载
- 提取
最好交易: +123.35 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +151.19 USD
最大连续亏损: -29.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DerivVU-Server-03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
交易品种
仅限 XAUUSD（黄金）
市场结构
日线（Daily）和 4 小时（H4） 的支撑与阻力
入场周期
15 分钟（M15）
策略逻辑
所有交易均顺应当前主趋势进行。
入场在 15 分钟周期，使用与高周期市场结构一致的 公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）。
风险管理
-
固定 风险 : 回报 = 1:3
-
不使用过度杠杆
-
不使用马丁格尔策略
-
不使用网格（Grid）策略
交易时段
-
伦敦交易时段
-
纽约交易时段
交易频率
-
每周 1 至最多 4 笔交易
-
重质不重量 — 不强行交易
重要说明与免责声明
-
绩效与回撤会随市场环境变化
-
本系统基于时间、市场结构及严格规则
-
您的交易账户由您本人承担全部责任
-
过往业绩 不代表或保证 未来结果
-
不存在任何保证收益比例
-
仅使用您可以承受亏损的资金进行交易
-
您的风险 = 您的盈利或亏损
本信号服务适合纪律严明的交易者，不适合赌博式或情绪化交易。
如果您符合以下条件，本信号群适合您：
-
理解并重视风险管理
-
能够严格遵守规则，不频繁交易
-
接受亏损交易是交易的一部分
-
专注于长期稳定性，而非快速获利
