Zamatshezi Zondani

Gold Trade

Zamatshezi Zondani
0条评论
14
0 / 0 USD
0%
DerivVU-Server-03
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
67
盈利交易:
24 (35.82%)
亏损交易:
43 (64.18%)
最好交易:
123.35 USD
最差交易:
-96.80 USD
毛利:
520.97 USD (22 111 pips)
毛利亏损:
-506.31 USD (24 842 pips)
最大连续赢利:
4 (151.19 USD)
最大连续盈利:
151.19 USD (4)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.09
长期交易:
46 (68.66%)
短期交易:
21 (31.34%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.22 USD
平均利润:
21.71 USD
平均损失:
-11.77 USD
最大连续失误:
11 (-29.64 USD)
最大连续亏损:
-144.56 USD (3)
每月增长:
-97.64%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
77.36 USD
最大值:
168.80 USD (111.46%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +123.35 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +151.19 USD
最大连续亏损: -29.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DerivVU-Server-03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

交易品种

仅限 XAUUSD（黄金）

市场结构

日线（Daily）和 4 小时（H4） 的支撑与阻力

入场周期

15 分钟（M15）

策略逻辑

所有交易均顺应当前主趋势进行。
入场在 15 分钟周期，使用与高周期市场结构一致的 公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）

风险管理

  • 固定 风险 : 回报 = 1:3

  • 不使用过度杠杆

  • 不使用马丁格尔策略

  • 不使用网格（Grid）策略

交易时段

  • 伦敦交易时段

  • 纽约交易时段

交易频率

  • 每周 1 至最多 4 笔交易

  • 重质不重量 — 不强行交易

重要说明与免责声明

  • 绩效与回撤会随市场环境变化

  • 本系统基于时间、市场结构及严格规则

  • 您的交易账户由您本人承担全部责任

  • 过往业绩 不代表或保证 未来结果

  • 不存在任何保证收益比例

  • 仅使用您可以承受亏损的资金进行交易

  • 您的风险 = 您的盈利或亏损

本信号服务适合纪律严明的交易者，不适合赌博式或情绪化交易。

如果您符合以下条件，本信号群适合您：

  • 理解并重视风险管理

  • 能够严格遵守规则，不频繁交易

  • 接受亏损交易是交易的一部分

  • 专注于长期稳定性，而非快速获利


没有评论
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
