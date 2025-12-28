- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
146
盈利交易:
139 (95.20%)
亏损交易:
7 (4.79%)
最好交易:
19.12 GBP
最差交易:
-7.62 GBP
毛利:
690.01 GBP (95 553 pips)
毛利亏损:
-27.04 GBP (2 656 pips)
最大连续赢利:
95 (506.22 GBP)
最大连续盈利:
506.22 GBP (95)
夏普比率:
1.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.09%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
110
平均持有时间:
10 小时
采收率:
25.14
长期交易:
146 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
25.52
预期回报:
4.54 GBP
平均利润:
4.96 GBP
平均损失:
-3.86 GBP
最大连续失误:
6 (-26.37 GBP)
最大连续亏损:
-26.37 GBP (6)
每月增长:
16.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
26.37 GBP (0.59%)
相对跌幅:
结余:
0.59% (26.37 GBP)
净值:
31.57% (1 472.02 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|855
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|94K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
