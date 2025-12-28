信号部分
Anthony Ellis

Challeng

Anthony Ellis
可靠性
2
0 / 0 USD
增长自 2025 17%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
146
盈利交易:
139 (95.20%)
亏损交易:
7 (4.79%)
最好交易:
19.12 GBP
最差交易:
-7.62 GBP
毛利:
690.01 GBP (95 553 pips)
毛利亏损:
-27.04 GBP (2 656 pips)
最大连续赢利:
95 (506.22 GBP)
最大连续盈利:
506.22 GBP (95)
夏普比率:
1.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.09%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
110
平均持有时间:
10 小时
采收率:
25.14
长期交易:
146 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
25.52
预期回报:
4.54 GBP
平均利润:
4.96 GBP
平均损失:
-3.86 GBP
最大连续失误:
6 (-26.37 GBP)
最大连续亏损:
-26.37 GBP (6)
每月增长:
16.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
26.37 GBP (0.59%)
相对跌幅:
结余:
0.59% (26.37 GBP)
净值:
31.57% (1 472.02 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 146
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.12 GBP
最差交易: -8 GBP
最大连续赢利: 95
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +506.22 GBP
最大连续亏损: -26.37 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
2025.12.28 12:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.28 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
