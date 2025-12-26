- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
20 (86.95%)
亏损交易:
3 (13.04%)
最好交易:
9.05 USD
最差交易:
-4.10 USD
毛利:
85.77 USD (85 791 pips)
毛利亏损:
-8.81 USD (8 808 pips)
最大连续赢利:
9 (38.76 USD)
最大连续盈利:
38.76 USD (9)
夏普比率:
1.01
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
18.77
长期交易:
13 (56.52%)
短期交易:
10 (43.48%)
利润因子:
9.74
预期回报:
3.35 USD
平均利润:
4.29 USD
平均损失:
-2.94 USD
最大连续失误:
1 (-4.10 USD)
最大连续亏损:
-4.10 USD (1)
每月增长:
76.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.10 USD (3.49%)
相对跌幅:
结余:
3.49% (4.10 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|77K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.05 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +38.76 USD
最大连续亏损: -4.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
