- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
463
盈利交易:
308 (66.52%)
亏损交易:
155 (33.48%)
最好交易:
16.50 USD
最差交易:
-29.52 USD
毛利:
473.86 USD (36 717 pips)
毛利亏损:
-356.30 USD (28 556 pips)
最大连续赢利:
18 (11.79 USD)
最大连续盈利:
31.45 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
383
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
2.81
长期交易:
272 (58.75%)
短期交易:
191 (41.25%)
利润因子:
1.33
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
-2.30 USD
最大连续失误:
4 (-10.30 USD)
最大连续亏损:
-29.52 USD (1)
每月增长:
24.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.67 USD
最大值:
41.89 USD (6.82%)
相对跌幅:
结余:
6.82% (41.89 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|463
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDe
|118
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDe
|8.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.50 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.79 USD
最大连续亏损: -10.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ZealCapitalMarketSC-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
观摩，超高频全手工
没有评论