- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3
盈利交易:
2 (66.66%)
亏损交易:
1 (33.33%)
最好交易:
9.04 USD
最差交易:
-6.33 USD
毛利:
13.33 USD (1 331 pips)
毛利亏损:
-6.33 USD (632 pips)
最大连续赢利:
1 (9.04 USD)
最大连续盈利:
9.04 USD (1)
夏普比率:
0.39
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.11
长期交易:
3 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.11
预期回报:
2.33 USD
平均利润:
6.67 USD
平均损失:
-6.33 USD
最大连续失误:
1 (-6.33 USD)
最大连续亏损:
-6.33 USD (1)
每月增长:
6.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.33 USD (5.03%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|699
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.04 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.04 USD
最大连续亏损: -6.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeTrade-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
手动策略，轻仓交易
交流学习可以加微：jjj117118119
没有评论