Nabiha Siddika

Ayzal Busniess

Nabiha Siddika
0条评论
1
0 / 0 USD
增长自 2025 -4%
Exness-MT5Real8
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4
盈利交易:
3 (75.00%)
亏损交易:
1 (25.00%)
最好交易:
4.42 USD
最差交易:
-14.71 USD
毛利:
7.14 USD (1 426 pips)
毛利亏损:
-16.47 USD (14 713 pips)
最大连续赢利:
2 (2.72 USD)
最大连续盈利:
4.42 USD (1)
夏普比率:
-0.24
交易活动:
34.26%
最大入金加载:
48.22%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
-0.61
长期交易:
1 (25.00%)
短期交易:
3 (75.00%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-2.33 USD
平均利润:
2.38 USD
平均损失:
-16.47 USD
最大连续失误:
1 (-14.71 USD)
最大连续亏损:
-14.71 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.75 USD
最大值:
15.26 USD (6.32%)
相对跌幅:
结余:
6.13% (14.82 USD)
净值:
6.00% (14.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 4
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.42 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.72 USD
最大连续亏损: -14.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.19 × 4265
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
BUSNIESS IS MY PROFESSION

ALWAYS TRY TO LEARN A NEW IDEA.

没有评论
2025.12.25 23:59
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
