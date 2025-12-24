- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4
盈利交易:
3 (75.00%)
亏损交易:
1 (25.00%)
最好交易:
4.42 USD
最差交易:
-14.71 USD
毛利:
7.14 USD (1 426 pips)
毛利亏损:
-16.47 USD (14 713 pips)
最大连续赢利:
2 (2.72 USD)
最大连续盈利:
4.42 USD (1)
夏普比率:
-0.24
交易活动:
34.26%
最大入金加载:
48.22%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
-0.61
长期交易:
1 (25.00%)
短期交易:
3 (75.00%)
利润因子:
0.43
预期回报:
-2.33 USD
平均利润:
2.38 USD
平均损失:
-16.47 USD
最大连续失误:
1 (-14.71 USD)
最大连续亏损:
-14.71 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
13.75 USD
最大值:
15.26 USD (6.32%)
相对跌幅:
结余:
6.13% (14.82 USD)
净值:
6.00% (14.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.42 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.72 USD
最大连续亏损: -14.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.19 × 4265
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
BUSNIESS IS MY PROFESSION
ALWAYS TRY TO LEARN A NEW IDEA.
