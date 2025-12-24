- 成长
交易:
39
盈利交易:
39 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
17.64 UST
最差交易:
0.00 UST
毛利:
98.76 UST (8 041 pips)
毛利亏损:
-3.00 UST
最大连续赢利:
39 (98.76 UST)
最大连续盈利:
98.76 UST (39)
夏普比率:
0.91
交易活动:
98.06%
最大入金加载:
100.00%
最近交易:
18 几分钟前
每周交易:
40
平均持有时间:
27 分钟
采收率:
266.00
长期交易:
9 (23.08%)
短期交易:
30 (76.92%)
利润因子:
32.92
预期回报:
2.53 UST
平均利润:
2.53 UST
平均损失:
0.00 UST
最大连续失误:
0 (0.00 UST)
最大连续亏损:
0.00 UST (0)
每月增长:
31.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 UST
最大值:
0.36 UST (0.10%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 UST)
净值:
55.21% (12.67 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.64 UST
最差交易: -0 UST
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +98.76 UST
最大连续亏损: -0.00 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
32%
0
0
USD
USD
407
UST
UST
1
0%
39
100%
98%
32.91
2.53
UST
UST
55%
1:500