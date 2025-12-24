信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Traderwill
Virgo Saputra

Traderwill

Virgo Saputra
0条评论
1
0 / 0 USD
0%
TradewillGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
76
盈利交易:
7 (9.21%)
亏损交易:
69 (90.79%)
最好交易:
1.00 USD
最差交易:
-2.39 USD
毛利:
1.59 USD (145 pips)
毛利亏损:
-32.86 USD (1 256 pips)
最大连续赢利:
3 (0.23 USD)
最大连续盈利:
1.00 USD (1)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
-0.99
长期交易:
51 (67.11%)
短期交易:
25 (32.89%)
利润因子:
0.05
预期回报:
-0.41 USD
平均利润:
0.23 USD
平均损失:
-0.48 USD
最大连续失误:
43 (-19.74 USD)
最大连续亏损:
-19.74 USD (43)
每月增长:
-99.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
31.27 USD
最大值:
31.50 USD (115.22%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 43
NZDJPY 11
AUDCHF 11
EURUSD 6
GBPUSD 2
GBPCHF 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD -19
NZDJPY -3
AUDCHF -6
EURUSD -3
GBPUSD -1
GBPCHF 0
NZDCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD -516
NZDJPY -18
AUDCHF -148
EURUSD -201
GBPUSD -21
GBPCHF -3
NZDCHF -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.00 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 43
最大连续盈利: +0.23 USD
最大连续亏损: -19.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradewillGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.24 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
