- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
7 (9.21%)
亏损交易:
69 (90.79%)
最好交易:
1.00 USD
最差交易:
-2.39 USD
毛利:
1.59 USD (145 pips)
毛利亏损:
-32.86 USD (1 256 pips)
最大连续赢利:
3 (0.23 USD)
最大连续盈利:
1.00 USD (1)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
-0.99
长期交易:
51 (67.11%)
短期交易:
25 (32.89%)
利润因子:
0.05
预期回报:
-0.41 USD
平均利润:
0.23 USD
平均损失:
-0.48 USD
最大连续失误:
43 (-19.74 USD)
最大连续亏损:
-19.74 USD (43)
每月增长:
-99.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
31.27 USD
最大值:
31.50 USD (115.22%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|43
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|-19
|NZDJPY
|-3
|AUDCHF
|-6
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-1
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|-516
|NZDJPY
|-18
|AUDCHF
|-148
|EURUSD
|-201
|GBPUSD
|-21
|GBPCHF
|-3
|NZDCHF
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.00 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 43
最大连续盈利: +0.23 USD
最大连续亏损: -19.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradewillGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Good
没有评论