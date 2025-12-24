- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
293
盈利交易:
89 (30.37%)
亏损交易:
204 (69.62%)
最好交易:
4.12 USD
最差交易:
-2.70 USD
毛利:
86.41 USD (9 124 pips)
毛利亏损:
-120.39 USD (10 726 pips)
最大连续赢利:
6 (10.09 USD)
最大连续盈利:
10.60 USD (5)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
293
平均持有时间:
19 秒
采收率:
-0.77
长期交易:
148 (50.51%)
短期交易:
145 (49.49%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-0.12 USD
平均利润:
0.97 USD
平均损失:
-0.59 USD
最大连续失误:
15 (-7.93 USD)
最大连续亏损:
-8.71 USD (6)
每月增长:
-33.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
34.73 USD
最大值:
44.31 USD (40.44%)
相对跌幅:
结余:
40.44% (44.31 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-34
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.12 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +10.09 USD
最大连续亏损: -7.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
FortiFX Gold Trader
没有评论