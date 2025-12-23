- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
14 (23.33%)
亏损交易:
46 (76.67%)
最好交易:
112.71 USD
最差交易:
-79.03 USD
毛利:
447.53 USD (232 238 pips)
毛利亏损:
-906.61 USD (240 962 pips)
最大连续赢利:
3 (63.19 USD)
最大连续盈利:
222.51 USD (2)
夏普比率:
-0.22
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
198.04%
最近交易:
25 几分钟前
每周交易:
62
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
34 (56.67%)
短期交易:
26 (43.33%)
利润因子:
0.49
预期回报:
-7.65 USD
平均利润:
31.97 USD
平均损失:
-19.71 USD
最大连续失误:
12 (-312.42 USD)
最大连续亏损:
-312.42 USD (12)
每月增长:
-77.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
459.08 USD
最大值:
459.08 USD (77.21%)
相对跌幅:
结余:
77.21% (459.08 USD)
净值:
40.34% (147.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|18
|GBPAUD
|8
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|6
|USTEC
|5
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|3
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|3
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|77
|GBPAUD
|-252
|AUDJPY
|-101
|USDJPY
|-39
|USTEC
|-58
|GBPJPY
|117
|EURUSD
|-26
|ETHUSD
|-69
|XAUUSD
|-72
|AUDUSD
|-26
|EURJPY
|-11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|18K
|GBPAUD
|-1.8K
|AUDJPY
|-933
|USDJPY
|-321
|USTEC
|-10K
|GBPJPY
|976
|EURUSD
|-207
|ETHUSD
|-2.3K
|XAUUSD
|-12K
|AUDUSD
|-143
|EURJPY
|-111
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112.71 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +63.19 USD
最大连续亏损: -312.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
23/12/25 : Trade with risk 25$ per-pair, Max daily risk 100$, and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
