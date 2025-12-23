信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Acct Growth Managar
Didik Setiawan

Acct Growth Managar

Didik Setiawan
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 -77%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
60
盈利交易:
14 (23.33%)
亏损交易:
46 (76.67%)
最好交易:
112.71 USD
最差交易:
-79.03 USD
毛利:
447.53 USD (232 238 pips)
毛利亏损:
-906.61 USD (240 962 pips)
最大连续赢利:
3 (63.19 USD)
最大连续盈利:
222.51 USD (2)
夏普比率:
-0.22
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
198.04%
最近交易:
25 几分钟前
每周交易:
62
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
34 (56.67%)
短期交易:
26 (43.33%)
利润因子:
0.49
预期回报:
-7.65 USD
平均利润:
31.97 USD
平均损失:
-19.71 USD
最大连续失误:
12 (-312.42 USD)
最大连续亏损:
-312.42 USD (12)
每月增长:
-77.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
459.08 USD
最大值:
459.08 USD (77.21%)
相对跌幅:
结余:
77.21% (459.08 USD)
净值:
40.34% (147.44 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 18
GBPAUD 8
AUDJPY 7
USDJPY 6
USTEC 5
GBPJPY 4
EURUSD 3
ETHUSD 3
XAUUSD 3
AUDUSD 2
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 77
GBPAUD -252
AUDJPY -101
USDJPY -39
USTEC -58
GBPJPY 117
EURUSD -26
ETHUSD -69
XAUUSD -72
AUDUSD -26
EURJPY -11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 18K
GBPAUD -1.8K
AUDJPY -933
USDJPY -321
USTEC -10K
GBPJPY 976
EURUSD -207
ETHUSD -2.3K
XAUUSD -12K
AUDUSD -143
EURJPY -111
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +112.71 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +63.19 USD
最大连续亏损: -312.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
27.00 × 2
Exness-MT5Real31
44.70 × 165
23/12/25 : Trade with risk 25$ per-pair, Max daily risk 100$, and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
没有评论
2025.12.25 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 01:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 06:56
Share of trading days is too low
2025.12.23 06:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 03:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 03:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
