- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 513
盈利交易:
1 604 (63.82%)
亏损交易:
909 (36.17%)
最好交易:
7 740.36 USD
最差交易:
-2 768.68 USD
毛利:
124 986.01 USD (2 114 195 pips)
毛利亏损:
-85 812.92 USD (824 999 pips)
最大连续赢利:
14 (205.07 USD)
最大连续盈利:
17 109.67 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.07%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
303
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.65
长期交易:
1 255 (49.94%)
短期交易:
1 258 (50.06%)
利润因子:
1.46
预期回报:
15.59 USD
平均利润:
77.92 USD
平均损失:
-94.40 USD
最大连续失误:
14 (-15 794.04 USD)
最大连续亏损:
-22 812.09 USD (12)
每月增长:
7.01%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
23 735.04 USD (4.35%)
相对跌幅:
结余:
4.64% (23 735.04 USD)
净值:
27.87% (142 403.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|2507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.UScent
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.UScent
|1.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7 740.36 USD
最差交易: -2 769 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +205.07 USD
最大连续亏损: -15 794.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GinzoNetwork-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
forge ahead
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
8%
0
0
USD
USD
504K
USD
USD
5
98%
2 513
63%
100%
1.45
15.59
USD
USD
28%
1:500