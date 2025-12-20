- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
10 (58.82%)
亏损交易:
7 (41.18%)
最好交易:
5 560.38 USD
最差交易:
-1 248.34 USD
毛利:
13 636.30 USD (267 178 pips)
毛利亏损:
-3 460.32 USD (171 015 pips)
最大连续赢利:
4 (11 118.01 USD)
最大连续盈利:
11 118.01 USD (4)
夏普比率:
0.42
交易活动:
22.49%
最大入金加载:
100.51%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
5 小时
采收率:
3.61
长期交易:
17 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.94
预期回报:
598.59 USD
平均利润:
1 363.63 USD
平均损失:
-494.33 USD
最大连续失误:
5 (-2 575.86 USD)
最大连续亏损:
-2 575.86 USD (5)
每月增长:
10.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 409.28 USD
最大值:
2 817.77 USD (2.78%)
相对跌幅:
结余:
2.72% (2 762.57 USD)
净值:
1.46% (1 436.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-884
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|89K
|XAUUSD
|7.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 560.38 USD
最差交易: -1 248 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +11 118.01 USD
最大连续亏损: -2 575.86 USD
