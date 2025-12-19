信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RIAFX
Victor Onyemaech

RIAFX

Victor Onyemaech
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 7%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
37
盈利交易:
30 (81.08%)
亏损交易:
7 (18.92%)
最好交易:
2.28 USD
最差交易:
-4.27 USD
毛利:
16.22 USD (1 665 pips)
毛利亏损:
-7.63 USD (427 pips)
最大连续赢利:
10 (3.75 USD)
最大连续盈利:
6.58 USD (5)
夏普比率:
0.24
交易活动:
9.61%
最大入金加载:
4.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.31
长期交易:
15 (40.54%)
短期交易:
22 (59.46%)
利润因子:
2.13
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
0.54 USD
平均损失:
-1.09 USD
最大连续失误:
3 (-6.56 USD)
最大连续亏损:
-6.56 USD (3)
每月增长:
7.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.56 USD (4.99%)
相对跌幅:
结余:
4.99% (6.56 USD)
净值:
1.85% (1.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 24
USDJPY 9
XAUUSD 2
AUDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 7
USDJPY 0
XAUUSD 3
AUDCAD -2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 885
USDJPY 162
XAUUSD 329
AUDCAD -138
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.28 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3.75 USD
最大连续亏损: -6.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.11 × 162
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.59 × 150
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.02 × 1019
ICMarketsSC-Live33
1.16 × 434
Pepperstone-Edge07
1.30 × 20
ICMarkets-Live03
1.33 × 3
RoboForex-ECN
1.42 × 501
RSGFinance-Live
2.54 × 26
TradersWay-Live
3.14 × 14
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.24 × 21
PlaceATrade-Real-4
3.63 × 288
ICMarkets-Live14
3.65 × 72
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
ICMarketsSC-Live06
4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital. 
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY

✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
 
contact us via whatsapp @+234 7018739794
没有评论
2025.12.19 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
