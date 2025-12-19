- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
37
盈利交易:
30 (81.08%)
亏损交易:
7 (18.92%)
最好交易:
2.28 USD
最差交易:
-4.27 USD
毛利:
16.22 USD (1 665 pips)
毛利亏损:
-7.63 USD (427 pips)
最大连续赢利:
10 (3.75 USD)
最大连续盈利:
6.58 USD (5)
夏普比率:
0.24
交易活动:
9.61%
最大入金加载:
4.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.31
长期交易:
15 (40.54%)
短期交易:
22 (59.46%)
利润因子:
2.13
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
0.54 USD
平均损失:
-1.09 USD
最大连续失误:
3 (-6.56 USD)
最大连续亏损:
-6.56 USD (3)
每月增长:
7.17%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.56 USD (4.99%)
相对跌幅:
结余:
4.99% (6.56 USD)
净值:
1.85% (1.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|2
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|7
|USDJPY
|0
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|-2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|885
|USDJPY
|162
|XAUUSD
|329
|AUDCAD
|-138
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.28 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3.75 USD
最大连续亏损: -6.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.11 × 162
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.59 × 150
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|1.02 × 1019
|
ICMarketsSC-Live33
|1.16 × 434
|
Pepperstone-Edge07
|1.30 × 20
|
ICMarkets-Live03
|1.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 501
|
RSGFinance-Live
|2.54 × 26
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.24 × 21
|
PlaceATrade-Real-4
|3.63 × 288
|
ICMarkets-Live14
|3.65 × 72
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live06
|4.96 × 93
QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital.
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY
✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
7%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
3
100%
37
81%
10%
2.12
0.23
USD
USD
5%
1:500