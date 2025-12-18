信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MazSmallSignal
Mazhar Husain Shaikh

MazSmallSignal

Mazhar Husain Shaikh
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 2%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
100
盈利交易:
97 (97.00%)
亏损交易:
3 (3.00%)
最好交易:
26.00 USD
最差交易:
-1.00 USD
毛利:
249.76 USD (51 354 pips)
毛利亏损:
-1.59 USD (449 pips)
最大连续赢利:
52 (172.74 USD)
最大连续盈利:
172.74 USD (52)
夏普比率:
0.56
交易活动:
95.52%
最大入金加载:
73.76%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
112
平均持有时间:
2 小时
采收率:
248.17
长期交易:
60 (60.00%)
短期交易:
40 (40.00%)
利润因子:
157.08
预期回报:
2.48 USD
平均利润:
2.57 USD
平均损失:
-0.53 USD
最大连续失误:
1 (-1.00 USD)
最大连续亏损:
-1.00 USD (1)
每月增长:
2.30%
算法交易:
55%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.00 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
5.07% (558.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US_TECH100 45
GOLD 19
SILVER 14
USDJPY 12
NATURAL_GAS 6
CrudeOIL 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US_TECH100 122
GOLD 28
SILVER 70
USDJPY 7
NATURAL_GAS 13
CrudeOIL 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US_TECH100 47K
GOLD 2.8K
SILVER 698
USDJPY 325
NATURAL_GAS 18
CrudeOIL 7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +26.00 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +172.74 USD
最大连续亏损: -1.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Ava-Real 1-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
0% algo

Trades are based on technical analysis, analysts views and news. 

Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well. 

没有评论
2025.12.18 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
