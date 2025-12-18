- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
97 (97.00%)
亏损交易:
3 (3.00%)
最好交易:
26.00 USD
最差交易:
-1.00 USD
毛利:
249.76 USD (51 354 pips)
毛利亏损:
-1.59 USD (449 pips)
最大连续赢利:
52 (172.74 USD)
最大连续盈利:
172.74 USD (52)
夏普比率:
0.56
交易活动:
95.52%
最大入金加载:
73.76%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
112
平均持有时间:
2 小时
采收率:
248.17
长期交易:
60 (60.00%)
短期交易:
40 (40.00%)
利润因子:
157.08
预期回报:
2.48 USD
平均利润:
2.57 USD
平均损失:
-0.53 USD
最大连续失误:
1 (-1.00 USD)
最大连续亏损:
-1.00 USD (1)
每月增长:
2.30%
算法交易:
55%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.00 USD (0.01%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
5.07% (558.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US_TECH100
|45
|GOLD
|19
|SILVER
|14
|USDJPY
|12
|NATURAL_GAS
|6
|CrudeOIL
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US_TECH100
|122
|GOLD
|28
|SILVER
|70
|USDJPY
|7
|NATURAL_GAS
|13
|CrudeOIL
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US_TECH100
|47K
|GOLD
|2.8K
|SILVER
|698
|USDJPY
|325
|NATURAL_GAS
|18
|CrudeOIL
|7
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.00 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +172.74 USD
最大连续亏损: -1.00 USD
0% algo
Trades are based on technical analysis, analysts views and news.
Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
1
55%
100
97%
96%
157.08
2.48
USD
USD
5%
1:400