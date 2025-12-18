- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
381
盈利交易:
376 (98.68%)
亏损交易:
5 (1.31%)
最好交易:
68.52 USD
最差交易:
-1.72 USD
毛利:
1 374.92 USD (117 776 pips)
毛利亏损:
-3.87 USD (682 pips)
最大连续赢利:
285 (995.96 USD)
最大连续盈利:
995.96 USD (285)
夏普比率:
0.72
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.07%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
362
平均持有时间:
3 小时
采收率:
797.12
长期交易:
381 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
355.28
预期回报:
3.60 USD
平均利润:
3.66 USD
平均损失:
-0.77 USD
最大连续失误:
2 (-0.98 USD)
最大连续亏损:
-1.72 USD (1)
每月增长:
15.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.72 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
9.12% (792.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|381
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|118K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +68.52 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 285
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +995.96 USD
最大连续亏损: -0.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Capital.com-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
仅做黄金买入策略
基于账户规模的协调交易管理
已在多个账户上测试
通过风险管理实现稳定增长
